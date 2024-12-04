Об этом рассказал источник в Альянсе в комментарии для Общественного, сообщает 24 Канал. По словам Сибиги, сейчас лучшее время для такого шага.

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Призыв Украины к НАТО

Источник заметил, что проблема лежит в основном в плоскости США и Германии.

Мы можем только догадываться, что их больше всего беспокоит, но вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня,

– отметил источник.

В то же время, по словам источника, против приглашения Украины в Альянс также выступают Словакия и Венгрия, что видно из заявлений их политиков.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к союзникам с просьбой предоставить официальное приглашение в НАТО во время встречи министров иностранных дел, которая состоится 3-4 декабря в Брюсселе.

Он отметил, что этот шаг станет "адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию российской агрессии".

Министр обратил внимание на то, что Россия привлекает десятки тысяч северокорейских военных и использует Украину как полигон для испытания новейшего оружия.

Приглашение Украины в НАТО должно быть одним из ключевых результатов предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств. Это станет важным сигналом поддержки и единства перед лицом общих угроз,

– заявил Сибига.

Несмотря на многочисленные призывы Украины, позиция отдельных членов блока демонстрирует сдержанность из-за опасений относительно эскалации со стороны России.

Ожидается, что ситуация станет одной из главных тем во время брюссельской встречи, однако перспективы быстрого решения остаются неопределенными.