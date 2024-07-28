Ученые ведущих университетов мира написали открытое письмо о целесообразности вступления Украины в НАТО. Прежде всего они осудили российский удар по "Охматдету", который произошел накануне начала саммита Альянса.

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Членство Украины было отложено

Ученые написали, что ударом по поликлинике Россия "еще раз продемонстрировала, что нет никаких правовых, политических или моральных границ, которые она не пересечет в своей решимости завоевать Украину". К слову, значительное количество подписантов имеют украинское происхождение.

Они обратили внимание на то, что, несмотря на заявления, что путь Украины в НАТО является необратимым, членство нашего государства снова было отложено

Спокойное восприятие Россией присоединения к НАТО Финляндии и Швеции, двух ее соседей, в 2022 году, развеяло ложь о том, что Россия "держится на волоске" по приближению к НАТО. Пришло время признать, что Россия выступает против членства Украины в НАТО только потому, что это будет препятствовать дальнейшей агрессии России против этой страны,

– отметили в письме.

Россия хочет уничтожить Украину

Подписанты также считают ошибочным сосредоточение внимания на "беспокойстве России расширением НАТО" и попытках успокоить ее, игнорирование российской пропаганды геноцида и систематических военных преступлений на оккупированной территории Украины. В частности, массовые убийства, изнасилования и пытки.

В письме говорится, что действия России демонстрируют явное намерение уничтожить Украину как нацию, а не позаботиться о собственной безопасности. Подписанты убеждены, что мысль о том, что расширение гарантий безопасности для Украины еще больше стимулировать эскалацию, является необоснованной, поскольку Россия и так полна решимости уничтожить Украину и не нуждается для этого в дополнительной мотивации.

Ученые подчеркнули, что возрожденный российский империалистический милитаризм можно сдержать только существованием значительно более крепкого военного альянса. Они считают, что предполагать, что удовлетворение требований России завершит войну наивно.

Безнаказанность военных преступлений России в Сирии, Грузии и Украине только подбодрила Кремль. Вопрос российской эскалации, таким образом, не "если", а "как далеко?" Насколько далеко может зайти его эскалация, прежде чем демократии соберут политический хребет, чтобы остановить его?

– говорится в письме.

НАТО не может пожертвовать Украиной

Западная демократия должна выступать в единстве и решимости против угрозы глобальной безопасности, которой является Кремль. Кроме этого, ученые считают, что пожертвовать Украиной в интересах избежания войны между НАТО и Россией означает лишь увеличить вероятность такой войны.

После этого Россия будет считать, что статья 5 НАТО может быть предметом обсуждения, если удастся предотвратить более широкую войну.

Зато приглашение Украины в НАТО означало бы окончательный шаг от политики умиротворения и возвращение к верховенству международного права и защиты прав человека.

Расширение гарантий безопасности Украины не только защитит украинское государство с помощью единственного средства, который до сих пор показал свою эффективность, но и снова утвердит НАТО и западные демократии как эффективных политических агентов на мировой арене.