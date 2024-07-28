Науковці провідних університетів світу написали відкритого листа про доцільність вступу України до НАТО. Насамперед вони засудили російський удар по "Охматдиту", який стався напередодні початку саміту Альянсу.

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Членство України було відкладено

Науковці написали, що ударом по поліклініці Росія "ще раз продемонструвала, що немає жодних правових, політичних чи моральних меж, які вона не перетне у своїй рішучості завоювати Україну". До слова, значна кількість підписантів мають українське походження.

Вони звернули увагу на те, що, попри заяви, що шлях України до НАТО є незворотним, членство нашої держави знову було відкладено

Спокійне сприйняття Росією приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, двох її сусідів, у 2022 році, розвіяло брехню про те, що Росія "тримається на волоску" щодо наближення до НАТО. Настав час визнати, що Росія виступає проти членства України в НАТО лише тому, що це перешкоджатиме подальшій агресії Росії проти цієї країни,

– наголосили у листі.

Росія хоче знищити Україну

Підписанти також вважають помилковим зосередження уваги на "занепокоєнні Росії розширенням НАТО" та спробах заспокоїти її, ігнорування російської пропаганди геноциду та систематичних воєнних злочинів на окупованій території України. Зокрема, масові вбивства, зґвалтування та тортури.

У листі мовиться, що дії Росії демонструють явний намір знищити Україну як націю, а не подбати про власну безпеку. Підписанти переконані, що думка про те, що розширення гарантій безпеки для України ще більше стимулюватиме ескалацію, є необґрунтованою, оскільки Росія й так сповнена рішучості знищити Україну і не потребує для цього додаткової мотивації.

Науковці підкреслили, що відроджений російський імперіалістичний мілітаризм можна стримати лише існуванням значно міцнішого військового альянсу. Вони вважають, що припускати, що задоволення вимог Росії завершить війну наївно.

Безкарність військових злочинів Росії в Сирії, Грузії та Україні лише підбадьорила Кремль. Питання російської ескалації, таким чином, не "якщо", а "як далеко?" Наскільки далеко може зайти його ескалація, перш ніж демократії зберуть політичний хребет, щоб зупинити його?

– мовиться в листі.

НАТО не може пожертвувати Україною

Західна демократія має виступати в єдності та рішучості проти загрози глобальній безпеці, якою є Кремль. Крім цього, вчені вважають, що пожертвувати Україною в інтересах уникнення війни між НАТО та Росією означає лише збільшити ймовірність такої війни.

Після цього Росія буде вважати, що стаття 5 НАТО може бути предметом обговорення, якщо вдасться запобігти ширшій війні.

Натомість запрошення України до НАТО означало б остаточний крок від політики умиротворення та повернення до верховенства міжнародного права та захисту прав людини.

Розширення гарантій безпеки України не лише захистить українську державу за допомогою єдиного засобу, який досі показав свою ефективність, але й знову утвердить НАТО та західні демократії як ефективних політичних агентів на світовій арені.