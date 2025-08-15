Скандальный немецкий политик Сара Вагенкнехт выступила против вступления Украины в НАТО. Она заявила, что США должны снять этот вопрос с повестки дня.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ntv.

Почему Вагенкнехт выступает против членства Украины в НАТО?

В Германии Сара Вагенкнехт, лидер леворадикального Альянса Сары Вагенкнехт, выступила против перспективы вступления Украины в НАТО.

Об этом она заявила в интервью Rheinische Post на фоне предстоящей встречи президентов США и России на Аляске.

США должны снять вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня на Аляске,

– заявила Вагенкнехт.

Она добавила, что вероятно, мира не будет до тех пор, пока на повестке дня остаются вопросы вступления Украины в НАТО и размещения войск Альянса на ее территории.

"Европейцы и Зеленский также должны исключить перспективу НАТО для Украины и тем самым продемонстрировать, что они действительно хотят мира", – добавила она.

Таким образом, руководительница АСВ фактически повторила кремлевский нарратив о том, что расширение НАТО на восток стало причиной российского вторжения в Украину, хотя это утверждение было неоднократно опровергнуто.