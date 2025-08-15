Повідомляє 24 Канал з посиланням на ntv.

Чому Вагенкнехт виступає проти членства України в НАТО?

У Німеччині Сара Вагенкнехт, лідерка ліворадикального Альянсу Сари Вагенкнехт, виступила проти перспективи вступу України до НАТО.

Про це вона заявила в інтерв’ю Rheinische Post на тлі майбутньої зустрічі президентів США та Росії на Алясці.

США повинні зняти питання членства України в НАТО з порядку денного на Алясці,

– заявила Вагенкнехт.

Вона додала, що ймовірно, миру не буде доти, доки на порядку денному залишаються питання вступу України до НАТО та розміщення військ Альянсу на її території.

"Європейці і Зеленський також повинні виключити перспективу НАТО для України і тим самим продемонструвати, що вони дійсно хочуть миру", – додала вона.

Таким чином, очільниця АСВ фактично повторила кремлівський наратив про те, що розширення НАТО на схід стало причиною російського вторгнення в Україну, хоча це твердження було неодноразово спростоване.