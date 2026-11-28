В интервью BBC президент Украины сообщил, что вопрос о членстве в Североатлантическом альянсе в настоящее время не стоит на повестке дня переговорного процесса.

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Какова ситуация с вопросом вступления в НАТО

По словам президента, администрация США очень сдержанно относится к евроатлантической интеграции Киева, поэтому официальных предложений украинские власти пока не получили.

Я не слышал от президента США четкого предложения о том, хотят ли они видеть Украину в НАТО– подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что присоединение к блоку имеет решающее значение не только в военной сфере. По его убеждению, такой шаг станет определяющим фактором для долгосрочной защиты капитала после завершения боевых действий.

"Конечно, это важно для нашего народа. Это сигнал для восстановления, для инвесторов. Это гарантии, реальные гарантии", – пояснил украинский лидер.

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Он отметил, что диалог с международными союзниками сосредоточен исключительно на практических механизмах обеспечения безопасности, тогда как непосредственное приглашение в Альянс остается за пределами текущих встреч.

Напомним, что по словам Владимира Зеленского, полноценное членство в НАТО остается самой понятной и самой дешевой гарантией безопасности для всех сторон. Президент подчеркивал, что боевой опыт украинской армии существенно укрепил бы коллективную оборону союзников.

Как уже сообщалось, официальный Киев также и ожидает новых инициатив в рамках дипломатического трека от от американской стороны, которую считают главным генератором идей для переговоров.