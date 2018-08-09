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Вступление-2018: почему в самых престижных вузах остались свободные бюджетные места

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Вузы обнародовали приказы о зачислении студентов на бюджет. Однако, даже в самые престижные университеты студенты не приносили оригиналы документов. 12% абитуриентов заняли места и не подтвердили свое желание там учиться.

Абитуриент Александр – один из 60 тысяч умников, которые в этом году получили бюджетное место в вузах страны. При выборе будущего обучения за границей не задумывался. Подавал документы только в столичные заведения.

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Но есть и такие, кто подавали одновременно документы в Украине и за рубежом. И когда пришло время выбирать – решили не в пользу отечественных вузов.

По статистике из 60-ти тысяч бюджетников – 12% в вузы не дошли – просто отказались. Одни выбрали более престижный, но платный вуз в Украине, другие – с котомкой и загранпаспортом отправились к соседям. А бюджетные места для тех, кто идет дальше в хвосте – сгорели.

Это очень обидно, потому что есть много достойных детей, которые могли поступить. А они занимают чужие места,
– сказала мать абитуриента Татьяна.

Сын Татьяны – Федор – мечтает стать дипломатом. Его мечта стоит 46 тысяч гривен за год обучения. Говорит, в школе учился хорошо, сдал тестирование, но в бюджет немного не дотянул.

За свободные бюджетные места теперь поборются льготники. Не смотря на рейтинг оценок, они могут попасть на бесплатное обучение вместо тех, кто учился лучше. До 18 августа бюджетные места перераспределят между вузами: там, где льготников нет, их заберут, а там где желающих много – добавят. Первой категорией перевода независимо от конкурсного бала являються дети погибших защитников Украины.

Если ребенок погибшего военнослужащего выбрал какой-то университет и поступил туда на платное ему не придется ехать в другой университет, где есть свободные места. Это место на его заявку будет предоставлено тому университету, к которому он поступил,
– отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Если после распределения бюджетных мест в поступающих возникли вопросы относительно его справедливости, то они имеют право подать апелляцию в приемную комиссию. Правда, сейчас таких в Министерстве образования и науки нет.

Автор: Егор Скорина
Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины Образование
Источник: 24 канал
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