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Вступ-2018: чому в найпрестижніших вузах залишилися вільні бюджетні місця

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Виші оприлюднили накази про зарахування студентів на бюджет. Однак, навіть у найпрестижніші університети студенти не приносили оригінали документів. 12% абітурієнтів зайняли місця і не підтвердили своє бажання там навчатися.

Абітурієнт Олександр – один з 60 тисяч розумників, які цього року отримали бюджетне місце у вишах країни. При виборі майбутнього про навчання за кордоном не замислювався. Подавав документи лише у столичні заклади.

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Але є й такі, хто подавали одночасно документи в Україні і за кордоном. І коли настав час обирати – вирішили не на користь вітчизняних вишів.

За статистикою з 60-ти тисяч бюджетників – 12% до вишів не дійшли – просто відмовились. Одні обрали більш престижний, але платний виш в Україні, інші – із торбинкою і закордонним паспортом відправилися до сусідів. А бюджетні місця для тих, хто йде далі у хвості – згоріли.

Це дуже прикро, тому що є багато гідних дітей, які могли вступити. А вони займають чужі місця,
– сказала мати абітурієнта Тетяна.

Син Тетяни – Федір – мріє стати дипломатом. Його мрія коштує 46 тисяч гривень за рік навчання. Каже, в школі вчився добре, тестування здав, але до бюджету трохи не дотягнув.

За вільні бюджетні місця тепер поборються пільговики. Не дивлячись на рейтинг оцінок, вони можуть потрапити на безкоштовне навчання замість тих, хто навчався краще. До 18 серпня бюджетні місця перерозподілять між вишами: там, де пільговиків немає, їх заберуть, а там де бажаючих багато – додадуть. Першою категорією переведення незалежно від конкурсного балу є діти загиблих захисників України.

Якщо дитина загиблого військовослужбовця обрала якийсь університет і вступила туди на платне їй не доведеться їхати в інший університет, де є вільні місця. Це місце на її заявку буде надано тому університету, до якого вона поступила,
– зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Якщо після розподілу бюджетних місць у вступників виникли питання щодо його справедливості, то вони мають право подати апеляцію у приймальну комісію. Щоправда, нині таких у Міністерстві освіти і науки немає.

Автор: Єгор Скоріна
Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 канал
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