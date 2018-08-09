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Вступ-2018: скільки абітурієнтів уже зарахували на бюджет

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Міністр освіти і науки Лілія Гриневич
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич / Фото із відкритих джерел

Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич розповіла, скільки цьогорічних вступників уже зараховані до вишів на бюджетну форму навчання.

За її даними, рекомендацію вчитись на бюджеті уже отримало 52 тисячі абітурієнтів, інформує "Радіо Свобода".

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Цьогоріч 58 875 тисяч випускників отримали рекомендації для зарахування на бюджет. З них принесли документи на зарахування майже 51 252 особи, тобто майже 87%,
– уточнила Гриневич.

Генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров під час прес-конференції у Києві повідомив, що у вишах залишилось приблизно 7 тисяч бюджетних місць для пільговиків.

"Перша з цих категорій - це діти загиблих захисників України. Всі вони мають бути переведені на бюджет. Торік ми не мали жодних проблем з переведенням таких вступників. На решту місць мають можливість бути переведені вступники, які належать до інших пільгових категорій. У першу чергу та найбільш масова категорія - особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, далі учасники бойових дій та їхні діти, внутрішньо переміщені особи", – зазначив представник Міносвіти.

Раніше у МОН повідомили, яких помилок найчастіше припускались абітурієнти під час вступної кампанії 2018.

Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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