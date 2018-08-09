Вступление-2018: сколько абитуриентов уже зачислили на бюджет

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала, сколько нынешних абитуриентов уже зачислены в вузы на бюджетную форму обучения.

По ее данным, рекомендацию учиться на бюджете уже получило 52 тысячи абитуриентов, информирует "Радио Свобода".

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В этом году 58 875 тысяч выпускников получили рекомендации для зачисления на бюджет. Из них принесли документы на зачисление почти 51 252 лица, то есть почти 87%,

– уточнила Гриневич.

Генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров во время пресс-конференции в Киеве сообщил, что в вузах осталось примерно 7 тысяч бюджетных мест для льготников.

"Первая из этих категорий – дети погибших защитников Украины. Все они должны быть переведены на бюджет. В прошлом году у нас не было никаких проблем с переводом таких поступающих. На оставшиеся места могут быть переведены абитуриенты, которые принадлежат к другим льготным категориям. В первую очередь и наиболее массовая категория – лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, далее участники боевых действий и их дети, внутренне перемещенные лица", – отметил представитель Минобразования.

Ранее в МОН сообщили, какие ошибки чаще всего допускали абитуриенты во время вступительной кампании 2018.