Вступительная кампания-2018: в МОН рассказали о самых распространенных ошибках абитуриентов

Введение неправильной электронной почты при регистрации в электронном кабинете, указание неправильного пароля и неправильной информации в системе стали наиболее распространенными ошибками при поступлении-2018.

Об этом на брифинге сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает УНН.

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Она отметила, что некоторые абитуриенты неправильно отмечали адрес электронной почты при регистрации, поэтому они потом не получали письмо-подтверждение. Также Гриневич добавила, что некоторые абитуриенты при входе в личный кабинет несколько раз подряд вводили неправильный пароль, из-за чего система блокировала пользователя на 3 часа.

Кроме того, выпускники загружали в систему неправильную информацию или сканы документов, а затем пытались изменить. Стоит отметить, что абитуриенты были предупреждены о том, что повторно загрузить информацию нельзя.

Это наиболее распространенные три ошибки – только для того, чтобы следующие наши выпускники обязательно обращали на это внимание,

– отметила Гриневич.

Напомним, стали известны топ-10 специальностей, которые в этом году пригледились абитуриентам.