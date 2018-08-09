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Вступна кампанія-2018: в МОН розповіли про найпоширеніші помилки абітурієнтів

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Вступна кампанія-2018
Вступна кампанія-2018 / Фото з відкритих джерел

Введення неправильної електронної адреси при реєстрації в електронному кабінеті, вказування неправильного паролю та неправильної інформації в системі стали найбільш поширеними помилками при вступі-2018.

Про це на брифінгу повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, повідомляє УНН.

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Вона зазначила, що деякі вступники неправильно зазначали адресу електронної пошти під час реєстрації, саме тому вони потім не отримували лист-підтвердження. Також Гриневич додала, що деякі абітурієнти під час входу в особистий кабінет декілька разів поспіль вводили неправильний пароль, через що система блокувала користувача на 3 години.

Окрім того випускники завантажували в систему неправильну інформацію чи скани документів, а потім намагалися змінити її. Варто зазначити, що абітурієнти були попереджені про те, що повторно завантажити інформацію не можна.

Це найбільш поширені три помилки — лише для того, щоб наступні наші випускники обов’язково звертали на це увагу,
– наголосила Гриневич.

Нагадаємо, стали відомі топ-10 спеціальностейякі цьогоріч пригледілись абітурієнтам.

Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України студенти
Джерело: 24 Канал
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