Украинские герои наносят врагу колоссальные потери. В частности, по состоянию на 24 апреля ликвидировали 187 080 российских оккупантов.
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24 апреля 2023 года подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены 9 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Держим небо! Вместе – к победе,
– говорится в сообщении.
Какие дроны уничтожили ВСУ
- 6 Shahed-136/131;
- два "Ланцета";
- БПЛА оперативно-тактического уровня.
К слову, вчера – 23 апреля – в ВСУ также была удачная "охота". Удалось приземлить 5 российских дронов-камикадзе. Это произошло в Николаевской и Херсонской областях.
В целом по состоянию на 24 апреля ВСУ ликвидировали:
- средств ПВО – 289 (+0),
- самолетов – 308 (+0),
- вертолетов – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 413 (+11),
- крылатых ракет – 911 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 753 (+23),
- специальной техники – 339 (+0).
Российским оккупантам наносят колоссальные потери. Восстановить свои ресурсы страна-террорист не сможет.