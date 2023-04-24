Українські герої завдають ворогу колосальних втрат. Зокрема, станом на 24 квітня ліквідували 187 080 російських окупантів.
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24 квітня 2023 року підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено 9 ворожих безпілотних літальних апаратів. Тримаймо небо! Разом – до перемоги,
– мовиться у повідомленні.
Українці ставлять захисникам вподобайки й залишають теплі коментарі з подякою.
Які дрони знищили ЗСУ
- 6 Shahed-136/131;
- два "Ланцети";
- БпЛА оперативно-тактичного рівня.
До слова, вчора – 23 квітня – у ЗСУ також було вдале "полювання". Вдалося приземлити 5 російських дронів-камікадзе. Це сталося у Миколаївській та Херсонській областях.
Загалом станом на 24 квітня ЗСУ ліквідували вже:
- літаків – 308 (+0),
- гелікоптерів – 294 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 413 (+11),
- крилатих ракет – 911 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23),
- спеціальної техніки – 339 (+0).
Російським окупантам завдають колосальних втрат. Відновити свої ресурси країна-терористка не зможе.