В понедельник, 24 мая Воздушные силы ВСУ атаковали важный пункт управления и связи вражеских войск в Луганской области. Удар осуществили с помощью ракет Storm Shadow.

Подробнее об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

Что известно о поражении вражеского объекта?

Военные Воздушных Сил нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow по ключевому пункту управления и системе связи противника на временно оккупированной территории Луганской области.

В результате был уничтожен ключевой объект вражеской инфраструктуры.

Этот удар подчеркивает стратегическую дальновидность, единство планирования и целенаправленные действия, которые доказывают, что ни одна позиция российского агрессора не является безопасной на украинской земле,

– подчеркнули в Генштабе.

Какими были предварительные атаки на военные цели россиян?

23 мая украинские подразделения совершили серию ударов по объектам военно-промышленной и топливной инфраструктуры на территории России.

Под ударом оказались нефтяной терминал "Шесхарис" и нефтебаза "Грушова" в районе Новороссийска Краснодарского края. По данным украинских военных, на обоих объектах были зафиксированы попадания, после которых возникли пожары.

Не менее ощутимы и потери среди личного состава русской армии. С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 25 мая 2026 года страна-агрессорка не досчиталась около 1 356 940 военных, в том числе более тысячи за последние сутки.

Также в мае украинские силы ударили по полигону спецбатальона Росгвардии "Ахмат" в Курской области России. В результате атаки, по сообщениям, погибло значительное количество военных.