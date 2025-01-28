Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на росСМИ. Украинские военные повредили бетонированные сооружения, где хранились термобарические части вражеских беспилотников. Дроны и их составляющие сгорели во время вторичной детонации.

Смотрите также Точно не за 100 дней, – военный предположил, когда закончится война в Украине

Ракетный удар Украины по складу БпЛА

Как пишут россияне, украинская армия нанесла разрушительный удар по месту крупноузловой сборки и склада дронов-камикадзе "Герань-2" в районе Большой Черни, что в Орловской области. Вероятно, для атаки применили управляемые бомбы британско-французского производства "Storm Shadow/SCALP".

Известно, что в результате ракетного удара по России было уничтожено

24 единицы БпЛА "Герань-2";

44 единицы боевых частей к российскому варианту иранских дронов "Шахед";

30 единиц БпЛА "Пародия";

3,2 тонны топлива для беспилотников.

Во время атаки работники завода и другие гражданские люди не пострадали. Но удар Сил обороны Украины нанес проблемы российской оборонной сфере.

Другие новости о взрывах в России

В России НПЗ приостановил работу из-за атаки приостановил работу из-за атаки дронов. Об этом стало известно 27 января, после того, как ВСУ ударили по заводу. На объекте вспыхнуло хранилище нефти и было повреждено оборудование – железнодорожную погрузочную эстакаду и установку гидроочистки.

Также дроны атаковали еще один нефтеперерабатывающий завод в Тверской области. В сети в ночь на 27 января сообщили о взрывах и о том, что НПЗ мог оказаться под ударом.