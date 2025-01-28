Про це 24 Канал пише з посиланням на росЗМІ. Українські військові пошкодили бетоновані споруди, де зберігались термобаричні частини ворожих безпілотників. Дрони та їхні складові згоріли під час вторинної детонації.
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Ракетний удар України по складу БпЛА
Як пишуть росіяни, українська армія завдала руйнівного удару по місцю великовузлового збирання та складу дронів-камікадзе "Герань-2" в районі Великої Черні, що в Орловській області. Ймовірно, для атаки застосували керовані бомби британсько-французького виробництва "Storm Shadow/SCALP".
Відомо, що внаслідок ракетного удару по Росії було знищено
- 24 одиниці БпЛА "Герань-2";
- 44 одиниці бойових частин до російського варіанту іранських дронів "Шахед";
- 30 одиниць БпЛА "Пародія";
- 3,2 тонни палива для безпілотників.
Під час атаки працівники заводу та інші цивільні люди не постраждали. Але удар Сил оборони України завдав проблем російській оборонній сфері.
Інші новини про вибухи в Росії
У Росії НПЗ призупинив роботу через атаку дронів. Про це стало відомо 27 січня, після того, як ЗСУ вдарили заводу. На об'єкті спалахнуло сховище нафти та було пошкоджено обладнання – залізничну навантажувальну естакаду та установку гідроочищення.
Також дрони атакували ще один нафтопереробний завод у Тверській області. У мережі в ніч проти 27 січня повідомили про вибухи та про те, що НПЗ міг опинитися під ударом.