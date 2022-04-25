Так, оккупанты пытаются продвигаться по Херсонщине, на Правобережье. Об этом на брифинге 25 апреля рассказал Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Советник Офиса Президента добавил, что ВСУ ведут по врагу артиллерийские обстрелы, поражая их составы, пункты управления и живую силу.

В Херсонской области враг пытается продвигаться в направлении административных границ Херсонской области, на Правобережье. Наши войска наносят ему артиллерийское поражение – бьют по составам, пунктам управления и скоплениям вражеских войск,

– заявил Арестович.

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