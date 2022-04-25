Так, окупанти намагаються просуватися Херсонщиною, на Правобережжі. Про це під час брифінгу 25 квітня розповів Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Радник Офісу Президента додав, що ЗСУ ведуть по ворогу артилерійський обстріл, вражаючи їхні склади, пункти управління та живу силу.

На Херсонщині ворог намагається просуватися в напрямку адміністративних кордонів Херсонської області, на Правобережжі. Наші війська наносять йому артилерійське ураження – б'ють по складах, пунктах управління та скупченнях ворожих військ,

– заявив Арестович.

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