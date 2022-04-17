ВСУ будут иметь больше возможностей, – Вениславский объяснил, почему важна эвакуация

Люди призывают срочно эвакуироваться с временно оккупированных территорий, а также местности, где ведутся активные боевые действия. Это поможет ВСУ давать отпор врагу.

Об этом в эфире 24 канала заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

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Он объяснил, что эвакуация гражданских граждан даст больше возможностей Вооруженным Силам Украины, без нанесения потенциального ущерба мирным гражданам Украины, находящимся на временно оккупированных территориях или на территориях, где ведут активные боевые действия.

Чем меньше там будет гражданских граждан, тем больше у Вооруженных Сил Украины возможностей освободить территорию,

– подчеркнул Вениславский.

Народный депутат отметил, что рашисты используют террористические методы ведения войны. В частности, они прячут свою технику между жилыми массивами, ведут огонь из жилых кварталов.

Как отметил Вениславский, враг это делает потому, что понимает, что Вооруженные Силы Украины не будут наносить удары по жилым районам, чтобы не пострадали наши граждане. Если гражданские покинут города, то давать отпор врагу будет легче.