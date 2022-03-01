Каждая единица вражеской техники, которая больше не приносит пользы оккупанту, греет душу. Особенно, если она еще и горит.

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На видео, выложенном в сети, можно увидеть четыре единицы бронированного транспорта оккупанта. Из букв Z на дверце можно увидеть, что это техника именно тех, кто якобы и не подозревал, что попадет в Украину и будет воевать здесь.

Смотрите на видео, как ВСУ подожгло российскую технику:

Вот так мы встречаем "русский мир". Так будет с каждым. И так будет с каждым, кто придет на нашу Харьковскую землю,

– подчеркнул наш военный за кадром.

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