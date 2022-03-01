Кожна одиниця ворожої техніки, яка більше не приносить користі окупанту, гріє душу. Особливо, якщо вона ще й горить.

До теми В окупанта знову великі втрати: ЗСУ збили 5 винищувачів і вертоліт за 28 лютого

На відео, викладеному у мережі, можна побачити чотири одиниці броньованого транспорту окупанта. З літер Z на дверцятах можна побачити, що це техніка саме тих, хто буцімто і не підозрював, що потрапить в Україну та воюватиме тут.

Дивіться на відео, як ЗСУ підпалило російську техніку:

Ось так ми зустрічаємо "русскій мір". Отак буде з кожним. І так буде з кожним, хто прийде на нашу харківську землю,

– наголосив наш військовий за кадром.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!