ВСУ дислоцировали части резерва и перешли в контрнаступление, – Генштаб
15 марта 2022 , 19:33Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи, чтобы давать отпор оккупантам. В частности, украинские военные дислоцировали части резерва и перешли в контрнаступление.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Следует отметить, что сейчас также продолжаются меры по прикрытию государственной границы Украины и морского побережья.
В отдельных направлениях проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.
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