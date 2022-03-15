ВСУ дислоцировали части резерва и перешли в контрнаступление, – Генштаб

Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи, чтобы давать отпор оккупантам. В частности, украинские военные дислоцировали части резерва и перешли в контрнаступление.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Следует отметить, что сейчас также продолжаются меры по прикрытию государственной границы Украины и морского побережья.

В отдельных направлениях проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

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