Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 12 июля. Украинские защитники и защитницы уже 139 дней героически обороняют родную землю.

Заметьте "Все очевидно": как в Новой Каховке местные реагируют на ложь россиян о "детонации селитры"

При попытке продвинуться в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошел,

– говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники успешно отбили несколько вражеских штурмов в районе Дементиевки Харьковской области.

Возле Краснополья, Довгенького, Мазановки и Ивановки враг вел штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение. Однако украинские защитники умело оборонялись и нанесли оккупантам значительные потери.

"С таким же результатом завершилась враждебная попытка разведки боем неподалеку от Долины", – заявили в Генштабе ВСУ.

Свежие потери врага

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 12 июля ликвидировать удалось уже 37 450 оккупантов. Также удалось уничтожить:

танков – 1 649 единиц,

боевых бронированных машин – 3 829 единиц,

артиллерийских систем – 838 единиц,

РСЗО – 247 единиц,

средств ПВО – 109 единиц,

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 188 единиц.

Заметьте – оккупанты на ходу прыгают с машин и убегают от войны: смотрите видео