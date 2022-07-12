Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 12 июля. Украинские защитники и защитницы уже 139 дней героически обороняют родную землю.
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При попытке продвинуться в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошел,
– говорится в сообщении.
Кроме того, украинские защитники успешно отбили несколько вражеских штурмов в районе Дементиевки Харьковской области.
Возле Краснополья, Довгенького, Мазановки и Ивановки враг вел штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение. Однако украинские защитники умело оборонялись и нанесли оккупантам значительные потери.
"С таким же результатом завершилась враждебная попытка разведки боем неподалеку от Долины", – заявили в Генштабе ВСУ.
Свежие потери врага
Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 12 июля ликвидировать удалось уже 37 450 оккупантов. Также удалось уничтожить:
- танков – 1 649 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 829 единиц,
- артиллерийских систем – 838 единиц,
- РСЗО – 247 единиц,
- средств ПВО – 109 единиц,
- самолетов – 217 единиц,
- вертолетов – 188 единиц.
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