Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 12 липня. Українські захисники та захисниці вже 139 днів героїчно обороняють рідну землю.

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При спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар'ївка ворог зазнав втрат від кинджального вогню наших захисників та хаотично відійшов,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, українські захисники успішно відбили декілька ворожих штурмів у районі Дементіївки на Харківщині.

Поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки ворог вів штурмові дії, аби покращити тактичне положення. Однак українські захисники вміло оборонялися та завдали окупантам значних втрат.

"З таким же результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини", – заявили у Генштабі ЗСУ.

Свіжі втрати ворога

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 12 липня ліквідувати вдалося вже 37 450 окупантів. Також вдалося знищити:

танків – 1 649 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 829 одиниць,

артилерійських систем – 838 одиниць,

РСЗВ – 247 одиниць,

засобів ППО – 109 одиниць,

літаків – 217 одиниць,

гелікоптерів – 188 одиниць.

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