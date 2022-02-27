ВСУ в Гвардейском ликвидировали колонну диверсантов
27 февраля 2022 , 21:47Читати новину українською
Источник:"Останній блокпост"
Украинские военные ликвидировали колонну диверсантов в Гвардейском, что в Хмельницкой области.
Показали фото машин врага, охваченных огнем. Сколько диверсантов было в колонне – неизвестно.
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Похожее было в Харькове. На улице Саперной защитники города обезвредили бронированный внедорожник "Тигр". Из него выбежало более десятка российских диверсантов и побежали по улицам.
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