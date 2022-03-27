ВСУ на Харьковщине кошмарят россиян: фото уничтоженной техники
27 марта 2022 , 11:57Читати новину українською
Источник:ВСУ
Украинские военные уверенно уничтожают российских оккупантов на Харьковщине. В частности, тероборона и сухопутные войска ВСУ уничтожили их технику.
В ВСУ уверяют, что не имеют намерений сдаваться. Наоборот – оккупанты будут иметь еще большие потери.
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Враг несет потери и в панике убегает, бросая технику. Вместе победим,
– говорят украинские военные.
Разбитая техника оккупантов / Фото ВСУ
В то же время волонтеры ранее публиковали фото этой разбитой техники оккупантов. Речь шла об освобождении от российских оккупантов села Гусаровка под Балаклеей. В штабе обороны Харьковщины информации об этом пока не предоставили.
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