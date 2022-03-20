Сегодня ночью оккупанты совершили несколько атак на Харьков. Как сообщили источники 24 канала в ОВА, произошло возгорание нескольких жилых домов, работают спасатели. В результате последнего обстрела в районе ХТЗ погибли 2 гражданских, в том числе 9-летний ребенок.

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Контратака ВСУ

Количество атак Харькова с неба упало, сегодня фиксируют разведывательные летательные аппараты.

По некоторым направлениям ВСУ удалось пойти в контратаку. На дальних подходах к Харькову удается разбивать вражеские колонны.

Вчера в Дергачевском районе мобильному подразделению Нацгардии удалось уничтожить большое количество живой силы и техники оккупантов. Также враг пытается прорваться в направлении на изюм, но ВСУ дают оккупантам отпор.

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