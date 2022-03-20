Сьогодні вночі окупанти здійснили кілька атак на Харків. Як повідомили джерела 24 каналу в ОВА, сталося загорання кількох житлових будинків, працюють рятувальники. Внаслідок останнього обстрілу в районі ХТЗ загинуло 2 цивільних, зокрема 9-річна дитина.

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Контратака ЗСУ

Кількість атак Харкова з неба зменшилася, сьогодні фіксують розвідувальні літальні апарати.

По деяких напрямках ЗСУ вдалося піти у контратаку. На дальніх підходах до Харкова вдається розбивати ворожі колони.

Учора в Дергачівському районі мобільному підрозділу Нацгардії вдалося знищити велику кількість живої сили та техніки окупантів. Також ворог намагається прорватися в напрямку на Ізюм, але ЗСУ дають окупантам відсіч.

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