Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что Херсонская область действительно является очень сложным военным объектом.

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По словам Черника, это голая степь, в отличие от других оперативных направлений, где есть большая сеть лесов – это крайне важно для маскировки и скрытого передвижения войска.

Также важная деталь – большая часть гидросооружений, это полноводные реки, которые очень сложно одолеть. Переходить относительно "сухую" реку легче, о чем говорится - на Юго-Востоке Оскол и Северский Донец на лето опускаются, то танки и БТРы могут перейти в брод,

– добавляет он.

"С точностью до наоборот все на Херсонском направлении – вода высокая, а значит, нужно мастерить понтонные переправы. Должны понимать, что это сложные инженерные сооружения и легкая мишень для артиллерии", – объясняет специалист.

Итак, степь+высокая вода – абсолютно логично, что наши войска будут продвигаться не так быстро,

– добавляет военный эксперт.

Именно поэтому тот темп, который выбрало наше военно-политическое руководство, а именно огневой удавку – абсолютно корректный, рано или поздно мы выбьем врага со всей территории.

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