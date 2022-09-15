Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що Херсонщина направду є дуже складним військовим об'єктом.
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За словами Черника, це голий степ, на відміну від інших оперативних напрямків, де є велика мережа лісів – а це вкрай важливо для маскування та прихованого пересування війська.
Також важлива деталь – велика частка гідроспоруд, це повноводні ріки,які дуже складно здолати. Переходити відносно "суху" річку легше, про що мовиться – на Південному Сході Оскіл та Сіверський Донець на літо опускаються, то танки й БТРи можуть перейти в брід,
– додає він.
"З точністю до навпаки все на Херсонському напрямку – вода висока, а отже потрібно майструвати понтонні переправи. Маємо розуміти, що це складні інженерні споруди та легка мішень для артилерії", – пояснює фахівець.
Отже, степ+висока вода – абсолютно логічно, що наші війська просуватимуться не так швидко,
– додає військовий експерт.
Саме тому, той темп, який обрало наше військово-політичне керівництво, а саме вогневий зашморг – є абсолютно коректним, рано чи пізно ми виб’ємо ворога з усієї території.
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