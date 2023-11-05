Об этом в эфире телемарафона заявил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников. Он также рассказал, что российские военные пытаются постоянно контратаковать, передает 24 Канал.

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ВСУ имеют успехи у Бахмута

По словам Калашникова, российские захватчики пытаются контратаковать ВСУ на северном фланге в районе населенного пункта Хромово, а на юге – у Клещеевки и Андреевки. Он объяснил, что враг это делает для того, чтобы улучшить собственное положение и ухудшить позиции Сил обороны. Потому украинские защитники близ Бахмута находятся в постоянных боях. Кроме того, российские оккупанты наносят удары по позициям ВСУ не только по артиллерии и РСЗО, а также применяют фугасные авиационные бомбы.

ВСУ очень трудно продвигаться вперед из-за плотного минирования и постоянного использования БПЛА россиянами. Впрочем, некоторые успехи наши защитники имеют.

На сегодня врагу отбить ранее утраченные позиции не удается, мы отбиваем все его контратаки довольно успешно. Есть некоторое продвижение на южном фланге, там где железная дорога. Там значительное количество лесопосадок, где враг окопался и держит оборону. Нам удается из некоторых из них все же его выбивать, уничтожать и неспешно продвигаться. Продвижение тяжелое, потому что все же есть и минирование, и еще одна такая опасность – то, что враг применяет свои дроны,

– рассказал Калашников.

Россияне пытаются восстановить утраченные позиции

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что российские военные не оставляют попыток вернуть утраченные позиции вблизи Хромового, Клещеевки и Андреевки. Только за прошедшие сутки украинские защитники на этом участке фронта отбили около 10 атак. Кроме того, оккупанты также вели штурмовые действия вблизи Богдановки, однако успеха не достигли.

Силы обороны Украины не только дают отпор, но продолжают вести наступательные операции. Так, ВСУ наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.