ВСУ испытали в Черном море новый бронекатер: фото и видео
Военные Вооруженных сил Украины провели в Черном море испытания малого бронированного артиллерийского катера "Костополь". Катер построили на киевском предприятии "Кузница на Рыбальском".
Боевые испытания катера "Костополь" провели в водах Черного моря, сообщили в фейсбуке Военно-морских сил ВСУ.
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Государственные испытания малого бронированного артиллерийского катера "Костополь" в акватории Черного моря. ВМС ВС Украины на страже морских рубежей,
– говорится в сообщении.
В Минобороны объяснили особенности испытаний боевых возможностей катера.
ВСУ испытали в Черном море новый бронекатер / Фото ВМС ВСУ
Что проверяли
- применение кормовых и носовых боевых модулей во время нанесения прицельных огневых ударов по береговым целям;
- мореходные качества катера, скорость, маневренные характеристики на ходу и во время разворотов;
- возможности энергетической установки и аппаратуры навигации;
- работу системы защиты от наведения оружия противника;
- возможности системы автоматической постановки дымовых и тепловых завес.
ВСУ испытали в Черном море новый катер: смотрите видео
Что известно о катере "Костополь"
- малый бронированный артиллерийский катер проекта "Гюрза-М";
- построен на киевском предприятии "Кузница на Рыбальском", седьмой в серии таких катеров;
- имеет низкую визуальную оптико-электронную, радиолокационную и тепловую заметность. Поэтому является малозаметным для радиолокационных и инфракрасных средств противника;
- задача катера: патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций, охрана госграницы, участие в морских операциях;
- катер был заложен в 2018 году. На воду его спустили в апреле 2019 года.