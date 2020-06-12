ЗСУ випробували у Чорному морі новий бронекатер / Фейсбук ВМС ЗСУ

Військові Збройних сил України провели у Чорному морі випробування малого броньованого артилерійського катера "Костопіль". Катер побудували на київському підприємстві "Кузня на Рибальському".