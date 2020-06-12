ЗСУ випробували у Чорному морі новий бронекатер: фото та відео
Військові Збройних сил України провели у Чорному морі випробування малого броньованого артилерійського катера "Костопіль". Катер побудували на київському підприємстві "Кузня на Рибальському".
Бойові випробування катера "Костопіль" провели у водах Чорного моря, повідомили у фейсбуці Військово-морських сил ЗСУ.
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Державні випробування малого броньованого артилерійського катера "Костопіль" в акваторії Чорного моря. ВМС ЗС України на варті морських рубежів,
– йдеться у повідомленні.
У Міноборони пояснили особливості випробовувань бойових спроможностей катера.
ЗСУ випробували у Чорному морі новий бронекатер / Фото ВМС ЗСУ
Що перевіряли
- застосування кормових і носових бойових модулів під час нанесення прицільних вогневих ударів по берегових цілях;
- морехідні якості катера, швидкість, маневрені характеристики на ходу та під час розворотів;
- можливості енергетичної установки й апаратури навігації;
- роботу системи захисту від наведення зброї противника;
- можливості системи автоматичної постановки димових і теплових завіс.
ЗСУ випробували у Чорному морі новий катер: дивіться відео
Що відомо про катер "Костопіль"
- малий броньований артилерійський катер проєкту "Гюрза-М";
- побудований на київському підприємстві "Кузня на Рибальському", сьомий у серії таких катерів;
- має низьку візуальну оптико-електронну, радіолокаційну та теплову непомітність. Тому є малопомітним для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника;
- завдання катера: патрулювання в ближній морській зоні, охорона та оборона портів і морських або річкових комунікацій, охорона держкордону, участь у морських операціях;
- катер був закладений у 2018 році. На воду його спустили у квітні 2019 року.