Арестович назвал задачи, которые ВСУ ставят в Херсонской области

Отважные воины ВСУ продолжают бить россиян на юге. Враг пытается усилить свои позиции и удержать оккупированные территории.

российские оккупанты не прекращают совершать наступательных действий на Донбассе и попыток удержать позиции на южных направлениях. Враг верит, что сможет свести ситуацию к переговорам, диктовать свои условия и аннексировать захваченные территории.

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Задачи ВСУ в Херсонской области

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ в течение суток 13 августа удалось нанести мощные удары по врагу на юге, зафиксировано как минимум 5 – 6 ударов. Взрывы раздались даже во временно оккупированном Мелитополе.

Наше командование не только работает над ослаблением группировки врага на правом берегу Днепра, но и на левом берегу. Также возможны маневры и по другим направлениям. Там враг сосредоточил огневую мощь, мы по ней эффективно работаем,

– сказал Арестович.

Также он добавил, что громкие заявления врага о "взятии Песков" раздаются уже восьмой раз за неделю, поэтому нужно понимать, что ничего общего с реальностью в них нет.

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