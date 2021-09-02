Тренировались для отражения воздушного нападения на одном из полигонов боевой подготовки.

Заметьте На Донбассе украинский воин получил осколочное ранение: ВСУ ответили оккупантам

ВСУ отработали навыки по противовоздушной обороне

На одном из полигонов боевой подготовки, что на юге страны, личный состав зенитно-ракетных подразделений совершенствовал свои навыки по противовоздушной обороне,

– рассказали в ВСУ.

В частности с помощью зенитно-ракетных комплексов "Бук", "Оса" и С-300 отработали задачи противовоздушного прикрытия группировки войск и важных объектов инфраструктуры в режиме максимально приближенном к боевому.

Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что в ходе практической фазы учений средства противовоздушной обороны отработали:

вопросы наведения на цели воздушного противника;

задачи по поддержке наземных сил;

отражение воздушного нападения условного противника;

прикрытие важных государственных объектов.

Учения имели целью повысить слаженность в работе боевых расчетов. Поэтому в процессе их планирования тренировок учитывался обобщенный анализ опыта проведения боевых действий,

– заверил Наев.

Он добавил, что военные с задачами справились и достигли цели тренировки.

Военные разработали противовоздушную оборону: смотрите впечатляющее видео с полигона

Последние новости Вооруженных сил Украины