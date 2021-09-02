Тренировались для отражения воздушного нападения на одном из полигонов боевой подготовки.
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ВСУ отработали навыки по противовоздушной обороне
На одном из полигонов боевой подготовки, что на юге страны, личный состав зенитно-ракетных подразделений совершенствовал свои навыки по противовоздушной обороне,
– рассказали в ВСУ.
В частности с помощью зенитно-ракетных комплексов "Бук", "Оса" и С-300 отработали задачи противовоздушного прикрытия группировки войск и важных объектов инфраструктуры в режиме максимально приближенном к боевому.
Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что в ходе практической фазы учений средства противовоздушной обороны отработали:
- вопросы наведения на цели воздушного противника;
- задачи по поддержке наземных сил;
- отражение воздушного нападения условного противника;
- прикрытие важных государственных объектов.
Учения имели целью повысить слаженность в работе боевых расчетов. Поэтому в процессе их планирования тренировок учитывался обобщенный анализ опыта проведения боевых действий,
– заверил Наев.
Он добавил, что военные с задачами справились и достигли цели тренировки.
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