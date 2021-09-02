Тренувались для відбиття повітряного нападу на одному з полігонів бойової підготовки.
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ЗСУ відпрацювали навички з протиповітряної оборони
На одному з полігонів бойової підготовки, що на півдні країни, особовий склад зенітно-ракетних підрозділів вдосконалював свої навички з протиповітряної оборони,
– розповіли в ЗСУ.
Зокрема з допомогою зенітно-ракетних комплексів "Бук", "Оса" та С-300 відпрацювали завдання протиповітряного прикриття угрупування військ та важливих об'єктів інфраструктури в режимі максимально наближеному до бойового.
Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що в ході практичної фази навчань засоби протиповітряної оборони відпрацювали:
- питання наведення на цілі повітряного противника;
- завдання з підтримки наземних сил;
- відбиття повітряного нападу умовного противника;
- прикриття важливих державних об'єктів.
Навчання мали мету підвищити злагодженість в роботі бойових розрахунків. Тому, в процесі їх планування тренувань враховувався узагальнений аналіз досвіду проведення бойових дій,
– запевнив Наєв.
Він додав, що військові із завданнями впоралися та досягли мети тренування.
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