Воїна госпіталізували. Стан його здоров'я медики схарактеризували як задовільний.

Зауважте Під дулом автоматів: окупанти на Донбасі силоміць доправляють чоловіків у "військкомати"

Вогнем у відповідь українські військові припинили злочинні дії противника, – мовиться у повідомленні.

Україна вже повідомила ОБСЄ про порушення з боку російських бойовиків. Військові ЗСУ контролюють ситуацію у районі проведення Операції Об'єднаних сил.

Безпекова підргупа ТКГ провела засідання

Безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи 1 вересня провела позачергове засідання.

Пріоритетною темою було систематичне порушення режиму тиші на Донбасі з боку російських найманців.

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