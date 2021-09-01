Воїна госпіталізували. Стан його здоров'я медики схарактеризували як задовільний.
Зауважте Під дулом автоматів: окупанти на Донбасі силоміць доправляють чоловіків у "військкомати"
Вогнем у відповідь українські військові припинили злочинні дії противника, – мовиться у повідомленні.
Україна вже повідомила ОБСЄ про порушення з боку російських бойовиків. Військові ЗСУ контролюють ситуацію у районі проведення Операції Об'єднаних сил.
Безпекова підргупа ТКГ провела засідання
- Безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи 1 вересня провела позачергове засідання.
- Пріоритетною темою було систематичне порушення режиму тиші на Донбасі з боку російських найманців.
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