ВСУ на Юге выполнили более 200 огневых задач

Так, в ночь на 7 октября украинские защитники также выполнили немало задач, и нанесли врагу потери. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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За ночь наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 200 огневых задач по позициям врага и районам сосредоточения живой силы и техники.

– сообщили в ведомстве.

Нашей авиацией нанесен удар по пунктам развертывания вражеских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны в районе Новой Каховки.

В Николаевской области враг также имеет потери. Утром при попытке нанесения удара по украинским позициям уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

При этом в ОК "Юг" подчеркнули, что потери в живой силе и технике, которые враг понес в течение ночи, разведываются.

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Актуальные потери врага

За вчерашний день, 6 октября, ВСУ ликвидировали по меньшей мере 350 оккупантов, а с 24 февраля – 61 680. Также российская армия имеет немалые потери и в военной технике. По состоянию на утро 7 октября российские силы потеряли:

танков – 2466 (+17) единиц;

боевых бронированных машин – 5093 (+29) единицы;

артиллерийских систем – 1455 (+31) единиц;

РСЗО – 344 (+0) единицы;

средства ПВО – 177 (+0) единиц;

самолетов – 266 (+0) единиц;

вертолетов – 233 (+1) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1067 (+20) единиц;

крылатых ракет – 246 (+0);

кораблей и катеров – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3862 (+8) единицы;

специальной техники – 135 (+1).

В то же время в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что наибольшие потери враг понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

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