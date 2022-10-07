ЗСУ на Півдні виконали понад 200 вогневих завдань

Так, у ніч проти 7 жовтня українські захисники також виконали чимало завдань, і завдали ворогу втрат. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Головне Загроза масових ракетних ударів, Нобелівська премія для росіян: основне за 226 день війни

За ніч наші підрозділи ракетних військ та артилерії виконали понад 200 вогневих завдань по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки,

– повідомили у відомстві.

Нашою авіацією завдано удару по пунктах розгортання ворожих зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони в районі Нової Каховки.

На Миколаївщині ворог також має втрати. Вранці при спробі завдавання удару по українських позиціях знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

При цьому в ОК "Південь" підкреслили, що втрати в живій силі та техніці, які ворог поніс протягом ночі дорозвідуються.

Більше про ситуацію на Півдні: відео

Актуальні втрати ворога

За вчорашній день, 6 жовтня, ЗСУ ліквідували щонайменше 350 окупантів, а від 24 лютого – 61 680. Також російська армія має чималі втрати і у військовій техніці. Так, станом на ранок 7 жовтня російські сили втратили:

танків – 2 466 (+17) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 093 (+29) одиниці;

артилерійських систем – 1 455 (+31) одиниць;

РСЗВ – 344 (+0) одиниці;

засоби ППО – 177 (+0) одиниць;

літаків – 266 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 233 (+1) одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20) одиниць;

крилаті ракети – 246 (+0);

кораблі та катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 862 (+8) одиниці;

спеціальна техніка – 135 (+1).

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Варте уваги – Путінські бойовики втратили 2 ескадрильї новітніх Су-35: дивіться відео