Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя Совета обороны региона Николай Лукашук.

К теме: Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре: есть масштабные разрушения

В частности, армия усиливает оборону на Херсонском направлении – Кривой Рог, Зеленодольск, Апостолово, Никополь. Оккупанты в Украине понесут большие потери, добавил Лукашук.

Наши стоят, а они лежат. Поэтому враг производит авиационные обстрелы по населенным пунктам Украины, чтобы деморализовать и уничтожить инфраструктуру. Поэтому когда звучит сирена – реагируйте. Украинские военные делают все, чтобы у нас были мирные дни и ночи,

– сказал председатель облсовета.

Лукашук призвал малый и средний бизнес возобновлять работу и выплачивать работникам заработную плату.

"Понимаю, в условиях военного положения это очень сложно. Но экономика должна работать", – подчеркнул он.

По словам Лукашука, вся критическая инфраструктура области работает. Есть запасы продуктов, дизтоплива, бензина, лекарства.

Область готова. Верьте в ВСУ, Нацгвардию. Они у нас самые лучшие и очень мощные,

– подчеркнул он.

Как известно, в ночь на 15 марта враг атаковал аэропорт в Днепре. Разрушена взлетно-посадочная полоса, поврежден терминал.

Вас это может заинтересовать – Выступление Зеленского на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force: смотрите видео