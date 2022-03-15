Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника Ради оборони регіону Микола Лукашук.

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Зокрема, армія підсилює оборону на Херсонському напрямку – це Кривий Ріг, Зеленодольськ, Апостолове, Нікополь. Окупанти в Україні зазнають великих втрат, додав Лукашук.

Наші стоять, а вони лежать. Тому ворог робить авіаційні обстріли по населених пунктах України, щоб деморалізувати та знищити інфраструктуру. Відтак коли лунає сирена – реагуйте. Українські військові роблять все, щоб у нас були мирні дні та ночі,

– сказав голова облради.

Лукашук закликав малий та середній бізнес відновлювати роботу та виплачувати працівникам зарплатню.

"Розумію, в умовах військового стану це дуже складно. Але економіка повинна працювати", – наголосив він.

За словами Лукашука, вся критична інфраструктура області працює. Є запаси продуктів, дизпалива, бензину, ліків.

Область готова. Вірте в ЗСУ, Нацгвардію. Вони в нас найкращі та дуже потужні,

– підкреслив він.

Як відомо, у ніч на 15 березня ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Зруйнована злітно-посадкова смуга, пошкоджено термінал.

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