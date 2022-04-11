Об этом в своем телеграм-канале сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА. Соответствующее сообщение он опубликовал вечером 11 апреля.

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ВСУ не подпускает российских захватчиков

Синегубов объяснил, что россияне пытаются удержать ранее захваченные рубежи. "Но им это не удается, потому что наша украинская армия крепко держит позиции и не пускает оккупантов", – подчеркнул чиновник. Он также отметил, что от своего бессилия враг продолжает "воевать" с мирным населением.

Важно! Несмотря на атаки россиян, Харьковщина работает над доставкой гуманитарной помощи, восстановлением дорог и запуском экономических процессов.

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