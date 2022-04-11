Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА. Відповідний допис він опублікував ввечері 11 квітня.

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ЗСУ не підпускає російських загарбників

Синєгубов пояснив, що росіяни намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше. "Але їм це не вдається, бо наша українська армія міцно тримає позиції й не пускає окупантів", – підкреслив посадовець. Він також зазначив, що від свого безсилля ворог продовжує "воювати" з мирним населенням.

Важливо! Попри атаки росіян, Харківщина працює над доставленням гуманітарної допомоги, відновленням доріг та запуском економічних процесів.

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