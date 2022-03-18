О ситуации в Харьковской области по состоянию на 18 марта рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что впервые за 23 суток масштабного вторжения России с полуночи до 4 часов утра противник ни разу не обстрелял город.

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Однако уже с утра несколько ракет попали в корпус учебного заведения. К сожалению, есть пострадавшие. Также есть жертвы среди мирного населения в результате обстрела Мерефы.

ВСУ уничтожили планы врага

Он также добавил, что украинские военные частично уничтожили и остановили продвижение вглубь Украины подразделений 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил России.

Известно, что оккупанты двигались в направлении Каменки. Потери неприятеля уточняются, с нашей стороны потерь нет.

ВСУ крепко держат позиции. Со стороны России были попытки атак, в том числе с использованием светошумовых гранат. Но наши Вооруженные Силы Украины отражают все попытки наступлений,

– подчеркнул Синегубов.

Также добавил, что наши военные получают новые пополнения боеприпасов, поэтому "нам есть чем стереть врага с харьковской земли".

К слову – ситуация в Харькове на 17 марта: смотрите видео