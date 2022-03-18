Про ситуацію на Харківщині станом на 18 березня розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що вперше за 23 доби масштабного вторгнення Росії з півночі до 4 години ранку противник жодного разу не обстріляв місто.

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Однак вже зранку декілька ракет влучили у корпус навчального закладу. На жаль, є постраждалі. Також є жертви серед мирного населення внаслідок обстрілу Мерефи.

ЗСУ знищили плани ворога

Він також додав, що українській військові частково знищили і зупинили просування вглиб України підрозділів 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил Росії.

Відомо, що окупанти рухалися у напрямку Кам'янки. Втрати ворога уточнюються, з нашого боку втрат немає.

ЗСУ міцно тримають позиції. Із боку Росії були спроби атак, зокрема із використанням світлошумових гранат. Але наші Збройні Сили України відбивають всі спроби наступів,

– наголосив Синєгубов.

Також додав, що наші військові отримують нові поповнення боєприпасів, тож "нам є чим стерти ворога з харківської землі".

До слова – ситуація у Харкові на 17 березня: дивіться відео