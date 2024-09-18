Первая попытка атаковать ВСУ с флангов у врага провалилась. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Олег Жданов.

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"Первая попытка атаковать нас с флангов силами 106-й воздушно-десантной дивизии двух бригад морской пехоты провалилась. Мы не только отбили, а еще начали второе вклинивание в группировку российских войск от населенного пункта Новый Путь. А до этого мы вклинились в оборону российских войск или в глубину их группировки в районе Веселого", – сказал он.

Обратите внимание! Представитель комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что в Курской области россияне хотели атаковать позиции ВСУ с флангов. Силам обороны удалось остановить попытки оккупантов. Ситуация стабилизировалась, сегодня все под контролем украинской армии. Однако враг достиг частичного успеха. Россияне вошли в один из населенных пунктов и начали бои за другой.

Врагу не до контрнаступления

Олег Жданов отметил, что сейчас бои идут на восток и на северо-восток от Веселого в направлении поселка Глушково. Поэтому российским войскам сейчас не до подготовки второго контрнаступления в Курской области. Скорее всего, генеральный штаб России сейчас стоит перед дилеммой, что соединения двух частей недостаточно для того, чтобы захватить участок Курской области, которую контролируют ВСУ.

Думаю, что сейчас будет приниматься решение снимать армейский корпус или, как минимум, три дивизии точно. Это еще к тем 35 – 38 тысяч, которые сегодня ведут боевые действия в Курской области. Нужно добавить примерно столько же,

– предположил военный эксперт.