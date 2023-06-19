О гибели захватчиков сообщают российские СМИ, доказательства которых опубликовал офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан. Речь идет о захватчиках с временно оккупированной территории Грузии, воевавших на стороне россиян.
Обратите внимание Четвертый за последние дни: ВСУ приземлили еще один российский Ка-52
"Шторм.Осетия" на концерте Кобзона
По данным российских СМИ, наши воины ликвидировали заместителя командира батальона "Шторм.Осетия" Техов Айвенго. Вместе с ним на концерт к Иосифу Кобзону отправилось и его подразделение.
О 31-летнем Техове Айвенго известно, что он работал "журналистом" на оккупированной россиянами территории Грузии и имел награды от Путина.
Пропагандисты пишут, что захватчики из оккупированной Южной Осетии были в селе Пятихатки Запорожской области, где после освобождения села Лобково проходит линия фронта.
Где расположены Пятихатки / Карта DeepState
В сообщении говорится, что захватчики попали в окружение и всех ликвидировали наши воины.
А вот у пропагандистов пылает, ведь они не могут понять, как можно было потерять 300 бойцов и десятки единиц техники.
Потери врага
Батальон из Южной Осетии успешно пополнит вражеские потери в утренней статистике от Генштаба ВСУ, К слову, по состоянию на 18 июня наши воины ликвидировали и уничтожили:
- около 219 820 захватчиков;
- 3984 танка;
- 7729 боевых бронированных машин;
- 3847 артиллерийских систем;
- 610 реактивных систем залпового огня;
- 364 средств ПВО;
- 314 самолетов;
- 204 вертолета +1 ликвидирован днем 18 июня Ка-52;
- 3371 беспилотник оперативно-тактического уровня;
- 1 211 крылатых ракет;
- 18 кораблей и катеров;
- 6571 единицу автомобильной техники и автоцистерн;
- 522 единицы специальной техники.