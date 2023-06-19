О гибели захватчиков сообщают российские СМИ, доказательства которых опубликовал офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан. Речь идет о захватчиках с временно оккупированной территории Грузии, воевавших на стороне россиян.

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"Шторм.Осетия" на концерте Кобзона

По данным российских СМИ, наши воины ликвидировали заместителя командира батальона "Шторм.Осетия" Техов Айвенго. Вместе с ним на концерт к Иосифу Кобзону отправилось и его подразделение.

О 31-летнем Техове Айвенго известно, что он работал "журналистом" на оккупированной россиянами территории Грузии и имел награды от Путина.

Пропагандисты пишут, что захватчики из оккупированной Южной Осетии были в селе Пятихатки Запорожской области, где после освобождения села Лобково проходит линия фронта.

Где расположены Пятихатки / Карта DeepState

В сообщении говорится, что захватчики попали в окружение и всех ликвидировали наши воины.

А вот у пропагандистов пылает, ведь они не могут понять, как можно было потерять 300 бойцов и десятки единиц техники.

Потери врага

Батальон из Южной Осетии успешно пополнит вражеские потери в утренней статистике от Генштаба ВСУ, К слову, по состоянию на 18 июня наши воины ликвидировали и уничтожили: