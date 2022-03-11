ВСУ ликвидировали генерал-майора, командующего 29-й армией России Андрея Колесникова

Российские оккупанты продолжают терять в войне против Украины своих офицеров. ВСУ удалось ликвидировать генерал-майора Андрея Колесникова.

ВСУ ликвидировали командующего Восточным военным округом

Об этом сообщил командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", депутат Верховной Рады VIII созыва Артем Витко.

К теме Россия формирует резервы для дальнейшего их переброски на территорию Украины, – Генштаб ВСУ

В 2021 году генерал-майора Андрей Колесников стал командующим 29-й армией Восточного военного округа (ВВО).

До этого он исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии, дислоцированной в Московской области.

Добавим, что на 11 марта Россия в войне против Украины потеряла более 12 тысяч человек.

Достойно внимания – ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Черниговщине: смотрите видео