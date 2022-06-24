ВСУ ликвидировали известного "вагнеровца" Евгения Орлова

Вооруженные Силы Украины уничтожают на наших территориях не только личный состав регулярной российской армии, но и наемников-оккупантов. В список "200-х" добавился еще один "вагнеровец" Евгений Орлов.

Российский наемник под псевдонимом "Илья Мазаев" участвовал не только в полномасштабной войне против Украины, но и в боевых действиях на Донбассе в 2014 году. Кроме того, оккупант воевал в Сирии. На сайте "Миротворца" рассказали подробнее о личности и непосредственно ликвидации захватчика из ППК "Вагнера".

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Евгений Орлов был разведчиком-снайпером во взводе ППК "Вагнера", номер его жетона – М-0706. Ликвидированный оккупант родом из Поморского края, проживал, а точнее, доживал перед тем, как второй раз уехал на украинскую землю с оружием, в российском Владивостоке.

Наемник настолько стремился к славе, что вел личный телеграм-канал. В нем он до последнего дня своей жизни размещал фото и видео участия в боевых действиях на территории Украины, при этом сливал расположение российских войск на Донбассе.

Отмечается, что, в частности, благодаря этим данным от Орлова, Вооруженные Силы Украины нанесли несколько точных ударов с артиллерии по "вагнеровским" базам. Один из таких ударов, скорее всего, и приобщил к перечню "200-х" самого Орлова вместе с еще несколькими десятками оккупантов.

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Интересно, что Евгений Орлов является автором автобиографической книги о военных преступлениях российских наемников на территории Украины, Сирии и Ливии с символическим названием "#Ихтамнет" – что ж, по меньшей мере, его здесь действительно нет.

Орлов попал в базу "Миротворца" еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. После публикации его личных данных решил изменить имя и выбрал себе псевдоним "Илья Мазаев".

Потери оккупантов по состоянию на 24 июня

К слову, с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства, Вооруженным Силам Украины уже удалось уничтожить:

личного состава – около 34 530 российских оккупантов;

вражеских танков – 1507;

боевых бронированных машин россиян – 3637;

артиллерийских систем врага – 753;

реактивных систем залпового огня захватчиков – 241;

средств противовоздушной обороны – 99;

самолетов – 216;

вертолетов – 183;

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 622;

крылатых ракет – 137;

кораблей и катеров – 14;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2553;

специальной техники – 60 единиц.

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